迪玛希克里姆林宫个人演唱会将在NTV频道播出

哈通社/努尔-苏丹/5月2日-哈萨克斯坦知名歌手迪玛希•库达伊别尔艮3月在俄罗斯首都克里姆林宫举办的个人演唱会将于5月12日在俄罗斯NTV频道上播出。

据该频道网站介绍，哈萨克歌手迪玛希日前在中国和英国越发受到欢迎，如今已成为国际知名明星。此前，迪玛希首次在俄罗斯克里姆林宫举办个人演唱会，他独特的歌声赢得了数百万观众的青睐，就连俄罗斯著名艺术家伊戈尔•克鲁托伊也对其表示了赞赏和支持。敬请期待5月12日在NTV频道上播出的迪玛希个人演唱。



克鲁托伊指出，非常荣幸能与才华横溢的迪玛希合作，相信全世界都在期待着他的新作品。



值得一提的是，迪玛希曾于3月22日在克里姆林宫举办《D-Dуnasty》个人演唱会，据悉，演唱会门票在第一天发售日就被抢购一空。来自56个国家的400多名粉丝聚集俄罗斯，为迪玛希组织了"pre-party"。



此外，迪玛希还将于6月在努尔-苏丹市的阿斯塔纳竞技场举办个人演唱会。截至目前，80%的门票已被售出，买家包括来自哈萨克斯坦、俄罗斯、美国、中国、英国、法国、德国、日本、土耳其、荷兰、罗马尼亚、波兰、巴西、墨西哥等多个国家的粉丝。



【编译：达娜】