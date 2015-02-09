OECD对改革放缓发出警告

哈通社阿斯塔纳2月9日电，据华尔街日报消息，经济合作与发展组织(简称OECD)9日表示，最近几年，成员国政府基本未实施促进经济增长所需的改革，这令人质疑二十国集团(简称G20)能否兑现其提高全球经济产出的承诺。

OECD在其第10份《力争增长》年度报告中警告称，大多数发达经济体的增长潜力已减弱，一些经济体还面临长期的停滞。

该报告发布之际，正值G20国家财政官员在伊斯坦布尔开会讨论全球经济前景以及在履行促增长承诺方面所取得的进展。G20之前承诺在2018年将全球经济产出提高2%。

实现这一目标要求政府履行G20之前达成的"全面增长策略"。这些策略高度依赖OECD一直主张的改革。

但OECD也说，继2011和2012年实施了部分改革后，其34个成员国以及很多大型发展中经济体的政府在过去两年基本没有完成OECD曾建议的改革。

OECD首席经济学家Catherine Mann称，要恢复稳健的经济增长，并确保这种增长能广泛体现，就必须在广泛的政策领域采取坚决的系统性行动，这篇报告所证明的多数OECD成员国出现的结构性改革放缓不是好预兆。

OECD称，欧元区的改革紧迫性最高。

但OECD经济学家Alain de Serre称，2015年可能会为欧洲政府提供一个推进改革的机会。

他说，很明显，改革的益处并未以其应有的速度和强度出现，显然存在改革阻力。他称，希望油价下跌带来的喘息之机、欧元贬值、欧洲央行政策行动以及财政整顿压力减轻等因素将提供足够多的需求支持，以克服越来越艰难的政治环境。