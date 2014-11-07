《世界石油展望》报告：OPEC全线下调其原油需求预期

哈通社阿斯塔纳11月7日电，据FX168网站报道，石油输出国组织(OPEC)周四(11月6日)发布的年度《世界石油展望》报告显示，下调未来20年大部分年份的原油需求预期，因美国的页岩能源热潮降低了对该组织原油的依赖。目前OPEC主掌供应全球40%原油供应。

报告预计，2017年全球对OPEC原油的需求可能降至14年来最低的日均2820万桶。这比去年报告的预测减少60万桶、比今年的日均需求量减少80万桶。同时，2018年全球对其原油的日需求平均为2850万桶，较2014年下降150万桶，因全球需求增长的同时，非OPEC的供应也在增加，这说明OPEC若不减产，中期将面临市场供应过剩的问题。

OPEC以外国家的供应在2019年将达到每日6060万桶。

OPEC表示。由于美国页岩油供应增长比预期更快，石油输出国组织(OPEC)的油市份额到2018年时料减少5%，使得全球需求增长给该组织带来的安慰少之又少。

美国在水力压裂和水平钻井方面的技术进步导致国内产量大增，令OPEC面临更大竞争。油价上个月跌入熊市，市场猜测OPEC在11月27日讨论产量的会议上难以遏制市场供给过剩。

相比于去年的预测，降幅最大的是对2030年的预测。预计2030年日需求量3300万桶，低于去年预计的3480万桶。在本次报告中OPEC下调了至2035年几乎每一年的需求预测，只有明年例外，预计需求会高于之前的预测。

按照另一显示供应增加的情景假设，OPEC预计2040年来自非OPEC的原油日供应将比已包含页岩油和其它供应来源的基准情况多600万桶，令OPEC市场份额在较长期内面临下行压力。

OPEC秘书长巴德里在报告的前言中表示，"就供应面来看，过去几年非OPEC国家已有显着成长。中期展望来看，非OPEC国家的供应料持续成长，尽管增速将随着逐步递减。"

OPEC将在今年11月27日于维也纳召开石油部长会议，检讨2015年上半年每日3000万桶的产量目标时，也面临同样的选择题。原油价格本周跌至每桶82美元下方的四年低位，部分原因在于市场预期OPEC不会减产。

报告还显示，OPEC认为美国页岩油将达平稳状态，但预计这种情况要晚些时候才会发生。美国所面临的挑战包括油井产量快速下滑与环保方面的顾虑。目前为止，产量数据颠覆了触顶预期。

OPEC在报告中将2020年全球页岩油的产量上调至每日450万桶，不过预估至2040年产量将降至每日400万桶。但供应增长的趋势料不会触顶，预计至2040年供应将逼近每日600万桶。