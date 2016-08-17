油价触及五周高位 因OPEC消息称同俄讨论油市且沙特望油价上升

哈通社阿斯塔纳8月17日电 据路透社消息，油价周二收盘上涨近2%，连续第二日触及五周高位，因石油输出国组织(OPEC)消息人士称沙特显然希望油价上升，俄罗斯与该组织会晤讨论了油市。

美元下跌也支撑油价走高，尼日利亚日产量由于军事袭击和管道问题减少逾70万桶同样给油价带来支撑。

OPEC消息人士告诉路透称，该组织可能在下个月与非OPEC产油国会晤时恢复冻产磋商。该消息人士并称，沙特赞成价格支撑举措。

俄罗斯能源部称，俄罗斯和OPEC能源官员在维也纳进行了会晤，讨论了油市。俄罗斯与OPEC之间的下一个"能源对话"将于10月在维也纳进行。

技术分析师称，如果布兰特原油突破每桶50美元和美国原油突破48美元，油价可能在未来四到六周达到年内高位。

但油市肯定会经历波动，投机客已经增加了看多和看空押注。

一些交易员警告称，将于今日稍晚发布的美国石油协会(API)库存报告将显示，美国原油库存将连续第四周增加。

布兰特原油期货收高0.88美元，或1.8%，报每桶49.23美元，盘后交易中续升，达到49.34美元，为7月7日以来最高。

美国原油期货上涨0.84美元，或1.8%，报每桶46.58美元，盘后交易中升至46.73美元，为7月12日以来最高。

美元触及八周低位，令以美元计价的石油对欧元和其它货币持有者来说更加便宜。

布兰特和美国原油自上周四以来均上涨了逾11%，因之前沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)称，沙特愿意与其它产油国一导致力于稳定油价。