惠誉确认哈萨克斯坦Otbasy bank长期本币发行人违约评级为BBB

（哈萨克国际通讯社讯）惠誉国际评级（Fitch Ratings）于2024年8月16日确认了哈萨克斯坦家庭银行（Otbasy bank 隶属于“Baiterek”控股公司) 本国货币的长期发行人违约评级为“BBB”级，展望为“稳定”。

惠誉指出，此次评级确认表明，该金融机构获得国家支持的可能性较高。该机构还认为，Otbasy Bank的信贷质量稳健，拥有充足的资本储备和所需的流动性。

目前，Otbasy Bank的不良贷款（NPL）比例在哈萨克斯坦的二级银行中处于最低水平之一。与行业平均3.09%的不良贷款水平相比，Otbasy Bank的不良贷款比例仅为0.11%。

截至2024年7月1日，Otbasy Bank 在全国住房贷款市场中的份额达到53%。仅在2024年前7个月，已有34 713名客户通过该银行获得了住房贷款，其中27 619笔贷款是在正常的市场条件下发放的。这意味着，该银行79.6%的客户能够通过自己的储蓄和市场提供的贷款条件获取住房，而无需依赖国家的额外支持。

在哈萨克斯坦，目前有280万人参与了住房建设储蓄体系，占全国经济活跃人口的29%。2024年，277 220名新客户在Otbasy Bank申请创建了储蓄账户，以便通过最低利率的贷款购买住房。

此外，在资产和股本方面，Otbasy Bank目前在哈萨克斯坦的二级银行中排名第四。

【编译：达娜】