中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:13, 20 八月份 2024 | GMT +6

    惠誉确认哈萨克斯坦Otbasy bank长期本币发行人违约评级为BBB

    Отбасы банк
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）惠誉国际评级（Fitch Ratings）于2024年8月16日确认了哈萨克斯坦家庭银行（Otbasy bank 隶属于“Baiterek”控股公司) 本国货币的长期发行人违约评级为“BBB”级，展望为“稳定”。

    惠誉指出，此次评级确认表明，该金融机构获得国家支持的可能性较高。该机构还认为，Otbasy Bank的信贷质量稳健，拥有充足的资本储备和所需的流动性。

    目前，Otbasy Bank的不良贷款（NPL）比例在哈萨克斯坦的二级银行中处于最低水平之一。与行业平均3.09%的不良贷款水平相比，Otbasy Bank的不良贷款比例仅为0.11%。

    截至2024年7月1日，Otbasy Bank 在全国住房贷款市场中的份额达到53%。仅在2024年前7个月，已有34 713名客户通过该银行获得了住房贷款，其中27 619笔贷款是在正常的市场条件下发放的。这意味着，该银行79.6%的客户能够通过自己的储蓄和市场提供的贷款条件获取住房，而无需依赖国家的额外支持。

    在哈萨克斯坦，目前有280万人参与了住房建设储蓄体系，占全国经济活跃人口的29%。2024年，277 220名新客户在Otbasy Bank申请创建了储蓄账户，以便通过最低利率的贷款购买住房。

    此外，在资产和股本方面，Otbasy Bank目前在哈萨克斯坦的二级银行中排名第四。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 金融
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
    正在阅读
    x