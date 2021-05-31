P4G峰会闭幕发首尔宣言吁共克疫情和气候危机

哈通社/首尔/5月31日 —— 据韩联社报道，第二届全球绿色目标伙伴2030峰会（P4G峰会）31日在首尔落下帷幕。与会各方在会后发表《首尔宣言》，商定为克服新冠疫情和应对气候危机共同努力。

P4G首尔峰会是在韩国举行的首场多边环境峰会，于本月30-31日在线上线下同步举行。包括韩国总统文在寅在内的全球约50国首脑级人士、20多个国际组织首长与会，阐明了旨在实现绿色复苏、碳中和、民间合作的意志和行动计划，强调了发达国家在“包容性绿色复苏”中的作用及其对发展中国家的援助。

在大会通过的《首尔宣言》中，各国一致认为气候危机已经超越环境问题的范畴，对经济、社会、安全、人权等相关课题产生影响，是一项迫在眉睫的国际威胁。就解决气候问题的具体方案，宣言强调通过扩大太阳能、风能等再生能源的发展比重加强国际合作，促进能源转换。宣言还承诺，将鼓励停止火电公共融资，积极利用氢能攻克难以减排领域，助力实现碳中和。

与会各方还就进一步加强合作，以推动今年11月的联合国气候公约第26次缔约方大会（即第26届联合国气候变化大会）成功举行和实现《巴黎协定》目标达成共识。应对温室效应的国际框架《巴黎协定》的主要目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度以内，并努力将全球气温上升控制在前工业化时期水平之上1.5摄氏度以内。就此，《首尔宣言》也同样使用了“努力控制在1.5摄氏度以内”这一表述，并商定在落实《巴黎协定》等方面承认发达国家和发展中国家的差异，努力向发展中国家提供援助。

值得一提的是，针对文在寅提出的“解决海洋污染问题”这一倡议，与会国充分意识到该问题的严峻性，并一致认为解决海洋塑料问题需要国际团结合作，还商定通过航运业脱碳化加强海洋的可持续发展，继续为防治海洋污染而努力。据悉，作为本届峰会的主办国，韩国正以“加强包容性”为目标拟定让发达国家和发展中国家都能参与的气候应对相关文件。

此外，《首尔宣言》还包括开展绿色技术投资、开发、拓展合作以达成《巴黎协定》目标，推进可持续水管理投资，促进向零浪费社会转型，鼓励和扩大资金流入绿色行业等内容。抗击新冠疫情方面，与会各国表示，这场全球抗疫斗争为应对国际气候危机提供重要启示，有必要通过绿色复苏共克疫情。

文在寅在致闭幕词时表示，期待全人类能积极参与创造绿色未来的气候行动，让我们携手并肩，从现在做起。