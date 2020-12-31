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    15:18, 31 12月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦拳手P4P排名：戈洛夫金仍保持榜首

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    哈通社/努尔苏丹/12月31日 —— 哈萨克斯坦Sports.kz网站根据BoxRec职业拳手信息平台制定了哈萨克斯坦现役职业拳手P4P（Pound for Pound）排名。

    根据最新排名，今年成功卫冕中量级IBF/IBO金腰带的根纳季·戈洛夫金仍然保持榜首，而最近获得IBF洲际拳王头衔的达尼亚尔·叶留斯诺夫和成功卫冕IBF洲际和WBA美洲金腰带的巴特尔詹·朱肯巴耶夫入围前三。

    哈萨克斯坦职业拳手P4P排名如下：

    1.根纳季·戈洛夫金 （41-1-1，36KO）— 373.1分；

    2.达尼亚尔·叶留斯诺夫 （10-0-0，6KO）— 29.84分；

    3.巴特尔詹·朱肯巴耶夫 （18-0-0，14KO）— 28.17分；

    4.阿伊多斯·耶尔波森吾勒 （15-0-0，10KO） — 16.74分；

    5.贾尼别克·阿里木汗吾勒 （9-0-0，5KO）— 15.31分；

    6.萨德利丁·阿赫梅多夫 （11-0-0，10KO）— 11.57分；

    7.阿里·阿赫梅托夫 （16-1-0，12KO）— 10.82分；

    8.詹·阔索布斯季 （14-0-0，13KO）— 8.485分；

    9.波比尔詹·莫米诺夫（12-0-0，8KO） — 8.281分；

    10.鲁斯兰·玛迪耶夫（13-1-5，5KO）— 8.078分。

    【编译：小穆】


    标签:
    体育 哈萨克斯坦 拳击 戈洛夫金 黄金储备
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