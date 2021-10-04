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    21:15, 04 10月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦拳手P4P排名：阿里木汗吾勒上升至第二位

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    哈通社/努尔苏丹/10月4日 —— 哈萨克斯坦Sports.kz网站根据BoxRec职业拳手信息平台制定了哈萨克斯坦现役职业拳手P4P（Pound for Pound）排名。

    根据最新排名，中量级IBF/IBO世界拳王根纳季·戈洛夫金仍然保持榜首，中量级WBO Global 拳王贾尼别克·阿里木汗吾勒和WBO International拳王哈纳特·斯拉木入围前三。

    哈萨克斯坦职业拳手P4P排名如下：

    1.根纳季·戈洛夫金 （41-1-1，36KO）— 507.1分；

    2.贾尼别克·阿里木汗吾勒 （9-0-0，5KO）— 27.86分；

    3.哈纳特·斯拉木 （28-0-0，22KO）— 18.08分；

    4.达尼亚尔·叶留斯诺夫 （10-0-0，6KO）— 15.14分；

    5.巴特尔詹·朱肯巴耶夫 （18-1-0，14KO）— 14.85分；

    6.阿伊多斯·耶尔波森吾勒 （16-0-0，11KO） — 8.331分；

    7.阿里·阿赫梅托夫 （17-1-0，13KO）— 8.125分；

    8.鲁斯兰·玛迪耶夫（13-2-5，5KO）— 7.894分；

    9.萨德利丁·阿赫梅多夫 （12-0-0，10KO）— 6.432分；

    10.詹·阔索布斯季 （16-0-0，15KO）— 6.058分；

    【编译：小穆】


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    体育 哈萨克斯坦 拳击 黄金储备
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