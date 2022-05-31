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哈萨克斯坦职业拳手P4P排名：中量级拳手包揽前三
哈通社/努尔苏丹/5月31日 —— 哈萨克斯坦Sports.kz网站根据BoxRec职业拳手信息平台制定了哈萨克斯坦现役职业拳手P4P（Pound for Pound）排名。
根据最新排名，中量级IBF/IBO世界拳王根纳季·戈洛夫金仍然保持榜首，中量级WBO 过渡拳王贾尼别克·阿里木汗吾勒和中量级WBO 环球拳王梅热穆·努尔苏丹诺夫入围前三。
哈萨克斯坦职业拳手P4P排名如下：
1.根纳季·戈洛夫金 （41-1-1，36KO）— 568.1分；
2.贾尼别克·阿里木汗吾勒 （9-0-0，5KO）— 32.63分；
3.梅热穆·努尔苏丹诺夫（16-0，9KO）— 21.17分；
4.巴特尔詹·
5.哈纳特·斯拉木 （28-1-0，22KO）— 12.39分；
6.鲁斯兰·玛迪耶夫（13-2-5，5KO）— 11.91分；
7.达尼亚尔·叶留斯诺夫 （10-0-0，6KO）— 11.84分；
8.别克曼•索伊勒巴耶夫（13-1-0，5KO）— 10.56分；
9.詹·阔索布斯季 （18-0-0，17KO）— 10.53分；
10.阿里·阿赫梅托夫 （18-1-0，14KO）— 8.519分。
【编译：小穆】