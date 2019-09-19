PATA首席执行官：哈萨克斯坦拥有丰富的自然景观

哈通社/努尔-苏丹/9月19日 —— 亚太旅游协会（PATA）首席执行官马里奥·哈迪19日在首都努尔-苏丹举行的2019年 PATA亚太地区旅游交易会上就哈萨克斯坦旅游业发展问题发表了个人观点。

PATA首席执行官说：“促进旅游业的发展，首先要增加免签入境的国家数量。其次，有效进行营销工作至关重要，要向全球游客宣传哈萨克斯坦的旅游潜力。这是我第三次来到哈萨克斯坦。我发现，这个国家拥有丰富的自然景观。比如说，优美的高山滑雪场、独特的民俗文化和美食等。”

据他介绍，来自越南的旅行社目前已对哈萨克斯坦多个旅游景点进行了考察，并希望开通来哈旅游业务。

“哈萨克斯坦有着巨大的旅游潜力，只需多多宣传。此外，哈方应改善基础设施，进一步提升旅游市场的竞争力。” 马里奥·哈迪说。

据哈萨克旅游公司介绍，哈萨克斯坦已制定2025年旅游发展规划，注重关注了基础设施发展问题。

据悉，为期3天的2019 PATA亚太地区旅游交易会（PATA Travel Mart 2019）18日在努尔苏丹开幕。在哈萨克斯坦首次举行的该旅游交易会共吸引了来自60多个国家的1000多名代表出席，其中包括来自52个国家的250多家旅游企业，以及哈萨克斯坦本土100多家旅游企业。

【编译：小穆】