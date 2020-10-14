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    16:12, 14 10月 2020 | GMT +6

    对飞抵哈萨克斯坦的旅客进行PCR检测已花费3400万坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/10月14日--哈萨克斯坦国家首席卫生医师叶尔兰·基亚索夫在线上新闻发布会上表示，已花费3400万坚戈用于对乘坐国际航班飞抵哈萨克斯坦的旅客进行PCR检测。

    值得一提的是，通过乘坐国际航班飞抵我国的哈萨克斯坦公民，在没有持有有效的PCR检测阴性证明（72小时之内视为有效）情况下，可免费在隔离医院接受PCR检测。

    国家首席卫生医师在线上新闻发布会上说：“截至目前，已经对飞抵我国的3051名旅客进行了检测。这些检测的费用约为3400万坚戈。值得一提的是，在引入新规则，对入境旅客采取隔离措施之前，持有PCR检测证明和没有证明的旅客比例约为30％和70％。也就是说，有30％的旅客是持有PCR检测证明的。”

    据国家首席卫生医师介绍，目前，这一比例已经改变，抵达旅客中已有80％的人持有PCR检测证明。

    首席卫生医师认为这一比例还会增长，因为持有PCR检测证明将更加方便。

    根据早前报道，卫生部计划将PCR检测的费用下调22%。根据计划，检测费用将从1.1万坚戈/人下调至8900坚戈/人。

    【编译：阿拉依】



    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒 交通运输
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