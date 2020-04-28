哈萨克斯坦多个城市将开展自费PCR测试服务

哈通社/努尔苏丹/4月28日 -- 哈萨克斯坦OLIMP临床和诊断实验室开始在国内多个城市开展自费的旨在诊断是否感染新型冠状病毒的聚合酶链式反应检测（PCR）服务。

根据实验室发布的消息，目前可以接受PCR检测的城市包括：阿特劳，阿拉木图，努尔苏丹，阔科舍套和卡拉干达。

据了解，新冠病毒是一种仅含核糖核酸(RNA)的病毒，病毒中特异性RNA序列是区分该病毒与其他病原体的标志物。通过PCR检测，能够很快的查明被测者体内是否存在新冠病毒的RNA。如果存在，说明被病毒感染。

实验室表示，近期哈萨克斯坦其他城市也将可以开展这一自费的COVID-19检测。

实验室同时公布了参与测试的一些要求。

测试需要提取被测者咽喉和鼻腔内部的咽拭子等样本，被测者在接受测试前至少要保证3小时内不吃喝食品、漱口或咀嚼口香糖。

有意图参与测试的人员，可登陆covid.kdlolymp.kz网站进行登记预约。

该自费服务的测试费用为19 220坚戈/人，生物样本提取费用为540坚戈/人。

实验室强调，PCR测试场所将配备全面的防护设备，检测人员也接受了必须的培训。

【编译：木合塔尔·木拉提】