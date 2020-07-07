首都哪些地方可以做冠状病毒PCR检测

哈通社/努尔苏丹/7月7日--努尔苏丹市公共卫生部门负责人沙吾列·科伊斯克科娃介绍了首都哪些地方可以做冠状病毒PCR检测。

科伊斯克科娃7日在线上新闻发布会上说：“首都哪里可以做冠状病毒检测？首先需根据症状分类，如果是确诊患者密切接触过的人群、有急性呼吸道感染症状的患者和肺炎患者，可在所在地的初级医疗保健诊所进行该检测。孕妇则可在市第6医院和市第9医院或所在地初级医疗保健诊所进行检测。自行决定检测的市民可自费在指定的8个实验室接受检测。目前，所有8个实验室都在营业中。”

据她介绍，首都各区的初级医疗保健诊所将建立移动小组，可上门进行PCR检测。

与此同时，努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫就目前首都日均进行多少次PCR检测问题作出了回答。

市长说：“在最高峰时，我们日均进行了多达5千次测试。目前是中等水平，每天（根据具体日期）进行2000到4500次不等。从再次隔离开始的过去2-3天中，检测负荷有所减少。尽管如此，我们仍在努力增加实验室的数量。我们必须准备好每日进行更多次PCR检测的准备。”

【编译：阿拉依】