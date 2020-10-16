PCR检测试剂制造公司已准备好降价

哈通社/努尔苏丹/10月16日--哈萨克斯坦竞争保护和发展署署长赛力克·朱曼哈林表示，PCR试剂制造公司已准备好降低检测价格。

竞争保护和发展署长介绍说：“目前，我国PCR检测市场上主要是‘Olymp’临床诊断实验室，国家专业知识中心和‘INVIVO’实验室在运作。市场上有30多家公司，每天的检测次数约为4.3万次，国家覆盖大约40%的检测，我们每天平均花费1.8万美元。自4月以来，国家专业知识中心的PCR检测价格几乎没有变化（11500坚戈），‘Olymp’公司（12300坚戈）和‘INVIVO’实验室（15000坚戈）有一定的价格变化动态。目前，根据我获悉的最新数据，PCR检测试剂制造公司已准备好将价格降低为最终数字。”

竞争保护和发展署长表示，将尝试与PCR检测试剂制造公司进行谈判，为它们提供所谓的软监管，以避免在如此困难的时期使其濒临破产。

他还举例说明了国外PCR检测的费用。

以不同的国家为例。白俄罗斯的PCR检测价格更便宜，为6600坚戈，俄罗斯为12000坚戈，亚美尼亚和美国为21000坚戈，保加利亚和法国为25000坚戈，德国的PCR检测的费用为27000坚戈。PCR检测费用较高国家的生活水平、工资等完全不同。

【编译：阿拉依】



