未携带新冠肺炎PCR检测证明飞回国的一名公民被确诊

哈通社/努尔苏丹/12月17日--15日未携带新冠肺炎PCR检测报告飞回国的1名哈萨克斯坦公民在隔离检测点被确诊。

16日，自英国、荷兰、韩国、埃及、土耳其、阿联酋、乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯和乌兹别克斯坦起飞的14班国际航班飞抵哈萨克斯坦。

共1472名旅客飞抵哈萨克斯坦。其中，1161名乘客携带新冠肺炎核酸检测阴性证明，311名公民未携带。



具体来说：



1）飞抵努尔苏丹市机场的有4班国际航班，共有508名乘客，其中336人持有PCR检测阴性证明，172人没有证明；

2）飞抵阿拉木图市机场的有7班国际航班，共有648名乘客，其中621人持有PCR检测阴性证明，27人没有证明；

3）飞抵阿克托别市机场的有1班国际航班，共有224名乘客，其中114人持有PCR检测阴性证明，110人没有证明；

4）飞抵奇姆肯特市机场的有1班国际航班， 1名乘客持有PCR检测阴性证明；

未携带新冠检测证明的哈萨克斯坦公民将在指定隔离地点接受检测。

此外，15日，共有147名哈萨克斯坦公民未携带新冠肺炎PCR检测证明飞回国。其中，从伊斯坦布尔飞抵阿拉木图的一名乘客被确诊为新冠肺炎。

【编译：阿依波塔】