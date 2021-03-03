哈萨克斯坦各机构下调PCR检测费用标准

哈通社/努尔苏丹/3月3日 – 据哈萨克斯坦竞争保护和发展署消息，作为经营者反垄断合规的一部分，哈萨克斯坦各大中型医疗诊断实验室正在持续下调有关新冠病毒的聚合酶链式反应（PCR）测试费用。

消息称，从2021年3月1日起，OLIMP临床和诊断实验室COVID-19的PCR检测费用已由7000坚戈/人下调至6500坚戈/人。而在两周之前的2月15日，另一家机构INVIVO临床和诊断实验室的PCR检测费用也已经从9000坚戈/人下调至6500坚戈/人。

OLIMP临床和诊断实验室报告称，通过增加分析仪器数量和增设更多的检测实验室，检测成本得到了进一步的压缩，这为降低费用创造了前提。

而INVIVO临床和诊断实验室则表示，该机构实施了一系列措施，通过增加实验室容量和优化生产流程等方式，实现了检测成本和费用的压缩。

根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫的相关指示，哈竞争保护和发展署从2020年10月开始启动了针对国内COVID-19 PCR检测收费情况的反垄断分析调查，并依据调查结果，向市场上的私人和公共机构提出了修订收费标准的要求。

按照反垄断法规，市场上PCR检测收费标准从18000坚戈被逐步压缩至11500坚戈，并进一步降低至9000坚戈以下。

当前哈萨克斯坦国内市场上提供COVID-19 PCR检测服务的实体共有36家，其中市场占有量最大的三家企业分别是：OLIMP临床和诊断实验室（市场份额61%）、国家检测中心（市场份额12%）以及INVIVO临床和诊断实验室（市场份额5%）。其他33个区域性机构则拥有剩余市场份额（22%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】