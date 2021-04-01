入境检疫：一名未携带PCR检测报告的塔吉克斯坦公民被遣返

哈通社/努尔苏丹/4月1日 – 相关部门公布了2021年3月31日通过国际航班入境哈萨克斯坦的国际旅客检疫结果等相关信息。

据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月31日，有42班国际航班自阿联酋、埃及、土耳其、韩国、德国、格鲁吉亚、白俄罗斯、俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯飞抵哈萨克斯坦。

共有5164名旅客抵达，其中5135名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，29名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有19班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2504名乘客，2487人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，17人没有证明；

-有12班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有1352名乘客，全部持有PCR检测阴性证明；

-有6班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有568名乘客，557人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，11人没有证明；

-有2班国际航班飞抵阿克套机场，共有292名乘客，全部持有PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿克托别机场，共有240名乘客，全部持有PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有70名乘客，全部持有PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有138名乘客，1377人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，1人没有证明；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月30日自国外飞抵哈萨克斯坦的15名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

此外，3月26日乘坐杜尚别至阿拉木图航线航班入境的一名没有携带PCR检测证明的塔吉克斯坦公民被拒绝入境，已遣返回国。

【编译：木合塔尔·木拉提】