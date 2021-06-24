违反要求拒打疫苗和接受PCR检测者将被罚款

哈通社/努尔苏丹/6月24日 – 哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会主席阿伊詹·叶西玛汗别托娃23日表示，被要求施打疫苗以及接受定期PCR检测的人员若违反规定拒打疫苗，将被处以罚款。

叶西玛汗别托娃表示，根据即将实施的相关要求，部分行业类别的从业人员将被强制要求施打新冠疫苗（服务业及员工人数超过20人的大型组织机构等）。新规定将在国家首席卫生医师的命令发布后正式生效。

«凡是违反首席卫生医师命令的人员，均会被处以相应的行政处罚。»她说。

据其介绍，对于违反规定的个人，根据相关法律规定将被处以5倍按月计算指数的罚款（14 585坚戈或34美元）。罚款规定也适用于法人机构，即一旦雇主拒绝履行规定要求，也将被依法处以行政处罚。

根据新的规定，所有雇主均有义务落实首席卫生医师的命令。

哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会建议首席国家卫生医师对未接种新冠疫苗（并且没有疫苗接种的医学禁忌症）的服务业、工业企业和其他大型组织的员工实行强制性 PCR 检测要求。

叶西玛汗别托娃指出，«大型组织»指的是员工人数超过20人的所有组织机构。

【编译：木合塔尔·木拉提】