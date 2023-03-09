托卡耶夫总统参访PetrolValves Kazakhstan公司

哈通社/乌拉尔/3月9日 —— 据总统府新闻局消息，正在对西哈州进行工作视察的托卡耶夫总统9日下午参访了位于该州阿克塞市的«PetrolValves Kazakhstan»有限公司。

由意大利«PetrolValves S.p.A»和哈萨克斯坦«Merlion Development Group»公司合资的企业主要生产用于石油、天然气和能源行业的高科技配件，以及阀门的生产和维修。这是哈萨克斯坦唯一一家生产高科技阀门，并提供服务的工厂。









公司董事长达尼亚尔·哈米耶夫表示，公司计划每年生产 500 个阀门。此外，该生产线根据意大利合作伙伴的专利 Valve New Life 计划，在不中断生产过程的情况下为当地石油和天然气企业提供服务。

未来，公司计划取得美国石油协会API 6D证书，部分零部件实现自主生产，到2024年将产品国产化率提高至75%。

该项目在油气领域«IMB中心»国际机械装配开发中心的支持下实施，已投资30亿坚戈。目前，共有43人在这里工作，其中37人为当地居民。





















【编译：小穆】