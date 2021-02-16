“大阿拉木图环线公路”获得PFI年度交通项目奖

哈通社/努尔苏丹/2月16日 -- «大阿拉木图环线公路»项目荣获《国际项目融资》杂志(PFI，Project Finance International)颁发的2020年度欧洲地区交通项目奖。

«大阿拉木图环线公路»项目全长66公里，为双向4-6车道，设计通行时速150公里/小时。项目投资约1800亿坚戈（5.6亿美元），将修建约40座桥梁和8座立交桥。

该项目是哈目前最大的PPP项目，欧洲复兴开发银行、欧亚开发银行和伊斯拉开发银行共同为项目提供了融资。

项目旨在分流阿拉木图市区及郊区交通路网压力，为过境车辆绕行城外创造条件，改善交通服务质量，减少环境污染，提高道路运行速度和安全性。

该项目由哈萨克斯坦工业和基础设施发展部与土耳其Alsim Alarko工贸公司、土耳其Makyol Insaat工贸公司、韩国SK工程建筑有限公司、韩国高速公路公司等四家公司组成的财团签署特许协议执行，项目采取BTO模式，合同期20年。

大阿拉木图环线公路建成后，将联接阿拉木图州卡拉赛、伊犁和塔尔加尔三个区，预计日通车3.8万辆。

该路段是国际«双西»公路的一部分，建成后将缓解阿拉木图市区的运输流量。



