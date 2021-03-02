中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:52, 02 三月 2021 | GMT +6

    Pinterest成为哈国用户最多的社交网站 市场占有率达三分之一

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/3月2日 – 统计分析网站Ranking.kz公布了哈萨克斯坦最受欢迎的社交媒体软件排行榜。

    根据Statcounter Global Stats的统计，截至2021年1月全球活跃用户数量最多的社交媒体是Facebook，占据了整个市场份额的69.8%。

    其后分别是Pinterest (11,9%)、Twitter (9,5%)、 YouTube (4,9%) 以及 Instagram (2,6%)。

    在哈萨克斯坦，Pinterest以32.7%的市场占有率成为榜首，其次分别是YouTube (20,4%)、VK(14,9%)、Facebook (13,5%)和 Twitter (11,3%)。

    对于哈萨克斯坦用户而言，通过台式电脑、笔记本电脑访问最多的三款社交媒体软件分别是Рinterest、YouTube和VK；使用平板电脑访问最多的三款社交软件是Pinterest、Facebook 和 YouTube；而在使用手机访问最多的三款社交软件分别是Pinterest、YouTube和Facebook 。

    根据Play Market的统计，全球用户对Pinterest的综合评分为4.6分（5分制）。其次为YouTube（4.2分）和Twitter（4.2分），Facebook得分为4.1，VK得分为3.4。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 大众媒体 媒体 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!