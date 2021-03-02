Pinterest成为哈国用户最多的社交网站 市场占有率达三分之一

哈通社/努尔苏丹/3月2日 – 统计分析网站Ranking.kz公布了哈萨克斯坦最受欢迎的社交媒体软件排行榜。

根据Statcounter Global Stats的统计，截至2021年1月全球活跃用户数量最多的社交媒体是Facebook，占据了整个市场份额的69.8%。

其后分别是Pinterest (11,9%)、Twitter (9,5%)、 YouTube (4,9%) 以及 Instagram (2,6%)。

在哈萨克斯坦，Pinterest以32.7%的市场占有率成为榜首，其次分别是YouTube (20,4%)、VK(14,9%)、Facebook (13,5%)和 Twitter (11,3%)。

对于哈萨克斯坦用户而言，通过台式电脑、笔记本电脑访问最多的三款社交媒体软件分别是Рinterest、YouTube和VK；使用平板电脑访问最多的三款社交软件是Pinterest、Facebook 和 YouTube；而在使用手机访问最多的三款社交软件分别是Pinterest、YouTube和Facebook 。

根据Play Market的统计，全球用户对Pinterest的综合评分为4.6分（5分制）。其次为YouTube（4.2分）和Twitter（4.2分），Facebook得分为4.1，VK得分为3.4。

【编译：木合塔尔·木拉提】