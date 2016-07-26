美国女子玩Pokemon Go太痴迷 被困在大树上打911求救

哈通社阿斯塔纳7月26日电 据英国《每日邮报》报道，近日，美国新泽西州的一名女子爬上墓地的大树玩手机游戏《口袋妖怪GO》，结果被困树上，不得不拨打911求救。

该女子前往格林尼治镇的埃格林顿公墓玩手游捉精灵，结果爬上大树后下不来，不得不拨打急救电话求救。消防员赶到后用伸缩梯才将其解救。东格林尼治消防队长罗伯·古尔德(Rob Gould)在接受采访时称，在他们赶到时，该女子的确是有些尴尬。



《口袋妖怪GO》是一款利用GPS来寻找虚拟现实环境中的精灵并将其捕捉的户外手机游戏。玩家可自行前往户外寻找精灵。这款游戏的一大成功之处就在于它能让喜欢宅在家里的人都走出门去，享受虚拟捕猎的体验。

古尔德队长还告诉记者，城市客流量因这款游戏的出现而增加，教堂、墓地等地点都是寻找精灵的绝佳去处。他说："我们并不希望人们因为对这款游戏的狂热而导致他们自己受到伤害。"消防队不便透露这名被困女子的姓名，但是却提供了救援照片来提醒广大玩家，告诫人们玩游戏时一定要明确自己在做什么，将要去往何处，并要注意自身安全。