阿拉木图市动物园添新景 火烈鸟照镜子摆Poss

哈通社阿拉木图6月3日电 阿拉木图市动物园的工作人员近日在火烈鸟生活区安装了7面镜子，这成了动物园新的景观。火烈鸟群在镜子前大摆Poss，显得颇为有趣。

实际上这一措施并不是为了让火烈鸟"臭美"而采取的。据专家解释，火烈鸟是群居性动物，当身处群体中时其情绪状态才会比较稳定。阿拉木图动物园2008年从古巴引进了20只火烈鸟，为了使这些火烈鸟能够生活的更为舒适，园区为它们打造了专门的生活区。而新安装的这些镜子则会通过镜面反射原理，营造聚居的假象，使生活区中的20只火烈鸟误以为身边有大量同伴，提高其安全感并增强繁殖意愿。专家还表示，火烈鸟一般生活在人类难以抵达的沼泽地深处，在自然环境下观察他们在巢穴里的生活几乎不可能，而在动物园观察它们就容易多了。 通过安装镜子来增强火烈鸟安全感和繁殖意愿的方法，是由澳大利亚动物园工作人员最先提出并实施的，此后德国、瑞士、英国和美国等国动物园纷纷借鉴这一方法。 火烈鸟(学名：Phoenico pterus ruber；greater flamingo )，因全身为火红色而得名，分三属五种。这种外形美丽的鸟类能够飞行，但是事先得狂奔一阵以获得起飞时所需动力。因羽色鲜丽，被人视为观赏鸟。（编译：夏力）