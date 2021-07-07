哈萨克斯坦PPI涨幅领先欧亚经济联盟国家

哈通社/努尔苏丹/7月7日 -- 根据欧亚经济委员会统计司发布数据，2021年1-5月，哈萨克斯坦采掘业同比下降4.9%，降幅居欧亚经济联盟成员国之首。吉尔吉斯斯坦采掘业下降4.3%，俄罗斯下降2.4%，白俄罗斯下降0.2%，亚美尼亚采掘业增长8.4%。

统计期内，哈萨克斯坦制造业增长7.2%，在欧亚经济联盟国家中仅次于白俄罗斯的11.5%。俄罗斯制造业增长6%，吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚则分别下降13.9%和1.4%。

从工业品出厂价格（PPI）来看，截至5月底，哈萨克斯坦工业品出厂价格同比上涨48.2%，涨幅在欧亚经济联盟国家中遥遥领先。俄罗斯工业品出厂价格上涨35.3%，吉尔吉斯斯坦上涨13.8%，亚美尼亚上涨12.5%，白俄罗斯上涨12.3%。其中，哈萨克斯坦采掘业工业品出厂价格上涨80.3%，俄罗斯上涨超过50%，亚美尼亚上涨66.2%，吉尔吉斯斯坦上涨13.3%，白俄罗斯上涨6.6%。哈萨克斯坦制造业工业品出厂价格上涨22.3%，俄罗斯上涨25.6%，吉尔吉斯斯坦上涨15.2%，白俄罗斯上涨11.5%，亚美尼亚上涨1.2%。

【编译：木合塔尔·木拉提】