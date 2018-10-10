上合组织国家对利用PPP项目打击恐怖主义感兴趣

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 - 据白俄罗斯通讯社消息，上海合作组织地区反恐怖机构执行委员会（反恐机构执委会）副主任刘杰，10月9日在明斯克举行的主题为"预防和打击数字时代的恐怖主义"的国际高级别会议上表示，上合组织国家对利用公私伙伴关系项目（Public-Private-Partnerships，简称PPP）参与反恐运动的国际经验感兴趣。

"上海合作组织成员国对与私营部门合作的国际经验，以及在打击恐怖主义的信息活动中实施PPP项目的有效做法非常感兴趣。"刘杰说。



他强调，上合组织反恐机构执委会认为巩固国际努力和加强公私伙伴关系是制定有效的国际信息安全保障体系的关键因素。



刘杰还表示，上合组织反恐机构执委会愿与国际伙伴合作，协调行动共同打击网络恐怖主义。



刘杰说："制定有关机构、国际和区域组织之间共同行动计划和协调方案，将有助于我们以最有效的方式打击恐怖主义、极端主义和分裂主义。"



会议期间，反恐机构执委会副主任同国际组织同仁们分享了各自的有效经验，并对白俄罗斯方面高效的组织相关活动表示感谢。



【编译：木合塔尔·木拉提】