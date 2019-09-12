英国将恢复PSW签证 留学生毕业后可申请2年居留

哈通社/努尔-苏丹/9月12日 —— 据中新网消息，«中央社»报道，英国内政部11日宣布政策反转，2020年将恢复2012年取消、让留学生毕业后可取得2年居留的«求学后工作签证»(PSW)。这项消息一出，加上英镑贬值，预计吸引更多人到英国留学。

据报道，前首相特蕾莎·梅担任内政大臣时修改规定，留学生毕业后只能在英国停留4个月。首相约翰逊表示，规定的改变将能让更多留学生«发挥潜力»，在英国开展事业。财相贾维德(Sajid Javid)也在«推特»发文表示，政府确实«是时候反转这项多年前的愚蠢政策»。

新规定将从2020年度入学生开始适用，留学生毕业后找的工作没有领域限制，学生签证转工作签证的数量也没有上限。

英国大学联合会(Universities UK)首席执行长贾维士欢迎政府的决定，表示这将促进英国经济，并让英国继续成为留学生的第一选择。他表示：«证据显示，国际学生对于英国社会有正面帮助，也带来260亿英镑经济贡献。然而，留学生若一直没办法取得毕业后留下来找工作的机会，将让英国失去吸引留学生的竞争力。»

不过，英国移民观察(Migration Watch UK)主席麦梅特表示，这项决定并不明智，可能会导致更多国外毕业生变成低阶劳工。

英国一直是许多留学生的首选，根据统计，在2017至2018学年度，共吸引45.849万名留学生。至于科目类别，则是商业管理最多人选读，有12.6955万人。国际学生最多的大学则是伦敦大学学院(UCL)。