Qazaq Air旗下所有飞机完成在哈境内的注册程序

哈通社/阿拉木图/8月6日 – 据工业和基础设施发展部消息，哈萨克斯坦哈萨克航空公司（Qazaq Air）旗下所有的商业飞机均已完成在哈境内的注册程序。

哈萨克航空公司董事会主席帕拉曼·阿塔曼索夫表示，该公司的所有飞机已经从8月1日起拥有在哈注册登记证书和指定的技术服务站。

阿塔曼索夫指出，航空公司对飞机技术检修服务方面的独立性，有助于本地地勤专业人员团队的长远建设发展。

他还表示，哈萨克航空将继续推进航空公司的本地化，确保为国民提供负担得起的、安全可靠便捷的航空运输服务。

据了解，今年春季，哈萨克斯坦航空管理部门核准了哈萨克航空公司技术服务站点对De Havilland Dash-8 400型号客运飞机的检修资质。

在获得了这一资格认证后，哈萨克航空公司的所有飞机进行了国家注册登记序列号的注册。航空器的国家注册登记序列号，指的是在完成列入国家航空登记册的程序后颁发给每一架飞机的专用识别号。

哈萨克航空公司（Qazaq Air）是在哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫提倡下成立的一家专注国内航线运营的跨区域航空运输服务商。该公司拥有独联体国家最年轻的航空机组（平均使用年限3.5年），其旗下飞机均为新飞机。

【编译：木合塔尔·木拉提】