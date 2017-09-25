"Qazaqstan"电视台将于近期推出国际歌唱比赛

哈通社/阿斯塔纳/9月25日 --"Qazaqstan"国家电视台将于9月30日推出"丝路之星"国际歌唱大赛。

哈萨克斯坦国家电视台董事会主席叶尔兰•哈林25日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上作出上述表示。



叶尔兰•哈林表示，"丝路之星"将是一次大型的国际歌唱比赛，本次大赛旨在展现丝绸之路沿线国家人民的文化风情，并促进各国人民的友谊。



"丝路之星"国际歌唱比赛将完全由我国制作团队创作。



目前已经已有来自9个国家的歌手表示参赛，预计比赛观看人数将达一亿。



据叶尔兰•哈林介绍，"丝路之星"将有来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、格鲁吉亚以及来自俄罗斯联邦的鞑靼斯坦和巴什科尔托斯坦等国家和地区的歌手参赛。



本次歌唱比赛的意义不仅展现现代音乐的多样化，还将打造突厥人民之间的文化交流平台，并拉近丝绸之路沿线国家人民之间的距离。



据了解，"丝路之星"国际歌唱比赛将连续数月进行角逐，各参赛国家著名电视台将对其进行电视转播。



值得一提的是，著名歌手阿依肯•托列普别尔艮或将代表我国参与本次歌唱比赛。





【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】