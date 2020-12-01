Qazaqstan电视台将播出纪录片《一个国家的起始》

哈通社/努尔苏丹/12月1日 – Qazaqstan国家电视台将于12月1日首播纪录片《一个国家的起始》。

该纪录片基于哈萨克斯坦共和国首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为维护国家利益和未来发展而作出的诸多重要决断相关内容制作而成。这些决断包括了确立国家边界、吸引境外哈萨克族同胞回归历史祖国、支持中小企业发展、«博拉沙克»人才培养计划以及建立纳扎尔巴耶夫菁英学校等。

纪录片围绕着普通劳动者对家国大事的看法、观念，展现首任总统的决断对国家发展带来的影响，并借助各个文件资料和历史档案，还原和展示总统的发言与行动。

纪录片在努尔苏丹市、阿克托别市、阿克莫拉州叶艮德库勒县、阿拉木图州阔克苏县一级江布尔州库尔岱边境过境点取景拍摄。

纪录片导演阿勒比娜·阿西姆表示，该片最主要的人物都是不同年龄和背景的普通人，包括了创业公司的负责人、学生等。

«对国家和乡土的热情将他们团结在一起，对知识的渴望让他们不断奋进。»她说。

影片将于12月1日努尔苏丹时间16时整播出。

【编译：木合塔尔·木拉提】