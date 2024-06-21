马迪耶夫：QazLLM项目推进中，年底将发布哈萨克语ChatGPT

-当然，这是一个非常重要的项目。我们正在实施一个名为QazLLM的项目，这是哈萨克语版的大型语言模型。目前，我们正在与纳扎尔巴耶夫大学合作，共同推进这一项目。我们正在收集词汇数据，目前已经收集了大约60亿个词汇数据。我们的目标是到今年年底收集1000亿个词汇数据。我们预计第一个版本将于今年12月发布。-马迪耶夫表示。

ChatGPT（全名：Chat Generative Pre-trained Transformer）是由OpenAI研发的一款聊天机器人程序，于2022年11月30日发布。ChatGPT是一种由人工智能技术驱动的自然语言处理工具，能够基于预训练阶段所见的模式和统计规律生成回答，还能根据聊天的上下文进行互动，像人类一样进行交流。它不仅能进行对话，还能完成撰写论文、邮件、脚本、文案、翻译和编写代码等任务。

【编译：阿遥】