政府总理出席“QazTehna”工厂开幕仪式

哈通社/萨兰/12月21日--据哈萨克斯坦政府总理新闻处消息，政府总理阿斯哈尔·马明出席了“QazTehna”工厂开幕仪式，该工厂位于卡拉干达州萨兰市，主要生产公共汽车、电动公共汽车和专用设备。

该工厂与世界上最大的公交车制造商宇通公司合作成立。该项目的成本约为230亿坚戈，将创造1000多个新工作岗位。年设计能力为1200辆公交车和电动公交车，以及500台专用设备。

该工厂启动了多个生产周期：焊接、喷漆、零件生产、研究中心，以及用于测试和检查设备的轨道。

宇通客车在全球各大洲的30多个国家中使用。该设备符合公共交通领域的所有国际质量标准。公交车配有座椅和残疾人专用坡道，电子售票和监控系统。

新项目将推动卡拉干达州经济的发展，并推动国内公共汽车更新和现代化计划的实施。

政府总理熟悉了萨兰工业区进一步发展的前景，以及“Onay”电子票务系统。在工作视察框架内，政府总理还访问了“Borusan Makina Kazakhstan”有限责任公司，该公司是独联体国家中唯一提供“Caterpillar”品牌专用设备的全周期服务和重型设备部件修复服务的中心。

【编译：阿拉依】



