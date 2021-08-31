QazTrade与AIFC签署合作备忘录 共同推动出口发展

哈通社/努尔苏丹/8月31日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻消息，8月26日，贸易和一体化部下属贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）总经理总经理阿扎马特·阿斯哈尔吾勒与阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）管委会主席雷-叶尔努尔·热斯马哈姆别托夫当天签署合作备忘录。

贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫与AIFC总裁海拉特•克里姆别托夫出席签约仪式。

根据备忘录，QazTrade与AIFC将在对外经济活动、电子商务、交易所交易及国际电商平台等领域开展合作。

一是共同推动哈电子商务市场和非现金支付业务发展。QazTrade将为参加AIFC金融科技枢纽（FinTech Hub）加速计划的出口商提供产品推广咨询服务。

二是促进阿斯塔纳国际金融中心证券交易所（AIX）发展。QazTrade将与AIX共同完成有关贸易及供应链数据的信息搜集和分析工作，协助AIFC与进出口商建立联系。

三是共同推动跨境贸易发展。双方将致力于完善中哈霍尔果斯国际边境合作中心和«中亚»国际经贸合作中心等跨境物流枢纽基础设施建设，优化国际贸易流程，探讨按照AIFC法律制度吸引更多投资者加入上述物流枢纽项目。

四是共同为参加AIFC金融科技枢纽加速计划的出口商提供出口支持，包括在境外设立联合代表处或«贸易之家»。

【编辑：达娜】