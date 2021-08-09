专家称QazVac疫苗有效性远强于Hayat-Vax疫苗

哈通社/努尔苏丹/8月9日 – 哈萨克斯坦生物安全问题研究中心主任昆苏鲁·扎卡利亚日前表示，哈国产疫苗QazVac拥有很高的中和抗体效价。

«人体在接种QazVac 疫苗后，针对冠状病毒的免疫反应水平，可以通过活病毒的中和反应来确认。»昆苏鲁·扎卡利亚说。

昆苏鲁·扎卡利亚表示，通过对3244名志愿者进行了三期临床试验和额外开展的针对另外200名志愿者的测试结果都显示，95%以上的QazVac 疫苗接种者体内产生了针对SARS-CoV-2病毒的高效价中和性抗体。

作为QazVac疫苗研发团队的领导人，昆苏鲁·扎卡利亚指出，日前在首都努尔苏丹开展的疫苗有效性测试并不能有效反应QazVac疫苗的抗病毒能力。

«在努尔苏丹市的实验室中开展的测试采用了酶联免疫吸附测定法。采用这种方式，无法有效区分感染病毒后人体自身产生的抗体和接种疫苗后产生的病毒抗体。当前我国国内有许多已经痊愈的无症状新冠感染者，他们体内均携带有病毒抗体。因此仅根据酶联免疫吸附测定法来作为判断疫苗有效性的做法是不科学的。»他说。

昆苏鲁·扎卡利亚还指出，即便是世界卫生组织认可的疫苗，目前国际上的研究数据也显示出了各种不同的结果。

«在最新的几个研究当中显示，中国制造的新冠疫苗有效性不超过52%，而美国Pfizer疫苗的有效性也仅为64%。这些数据都需要进一步的证明。但根据实验室公布的测试结果，这些疫苗的抗体产生效力都在90~95%以上。我们认为，公布的结果并不能准确反映所研究疫苗的有效性。也就是说，在接种疫苗后多少天内开展测试最合适，仍是未知数。» 昆苏鲁·扎卡利亚说。

昆苏鲁·扎卡利亚表示，QazVac疫苗的三期临床试验结果已经证明了该疫苗针对新冠病毒的有效性。

«只要疫苗的有效性高于79%，那么就足以证明疫苗是有效力的。» 昆苏鲁·扎卡利亚说。

昆苏鲁·扎卡利亚强调，经过三期临床测试，QazVac疫苗已经证实了自身对预防COVID-19的效力。

在接种QazVac疫苗以后，人体内产生的抗体对病毒的中和能力要远强于阿联酋生产的Hayat-Vax（中国国药疫苗配方），仅略低于俄罗斯的卫星V疫苗。

«换句话说，QazVac疫苗和卫星V疫苗能够帮助接种者产生足够的抗体，对新冠病毒的英国和印度变种提供有效的防护。而Hayat-Vax疫苗在这方面的效力要低得多。» 昆苏鲁·扎卡利亚说。

【编译：木合塔尔·木拉提】