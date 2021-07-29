生产QazVac疫苗的大型生产工厂正式投产

哈通社/努尔苏丹/7月29日 – 江布尔州新冠疫苗生产工厂正式投产。

哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔在28日举行的新闻发布会上表示，位于江布尔州，主要用于生产国产QazVac疫苗的大型疫苗生产工厂完成了全部的设备安装调试工作，已经进入了生产阶段。

这座疫苗生产基地隶属于哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所，位于江布尔州库尔岱县，于2020年6月动工，2020年底完成土建工程，并开始进行设备安装调试和相关生产证书的申报批准程序。

局卫生部长介绍，当前已有10万剂QazVac疫苗被发往全国各地。此外，还有60万剂QazVac疫苗已经被生产出来，并在进行最后一轮的安全检验工作。这一批疫苗将在8月份发往全国。

与此同时，哈萨克斯坦还向吉尔吉斯提供了2.5万剂QazVac疫苗的人道主义援助。

阿列克谢·崔指出，国内对QazVac疫苗的需求很高，许多国家也在考虑进口该疫苗。随着位于江布尔州的疫苗生产基地正式投产，QazVac疫苗的产量将大幅提升。

根据此前的报道，哈萨克斯坦生物安全问题研究所的QazVac疫苗月生产量已经提升到了10万剂，从8月和9月开始，QazVac疫苗的月产能将被提升至60万剂。

【编译：木合塔尔·木拉提】