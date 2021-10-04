哈萨克斯坦国产新冠疫苗Qazvac获得清真认证

哈通社/努尔苏丹/10月4日 -- 国产新冠疫苗Qazvac获得了清真产品认证。

负责研发国产疫苗的科研机构——哈萨克斯坦生物安全问题研究中心官网 3日发布声明 ，称由该中心研发并已于今年4月提供国民接种的新冠疫苗QazVac，已经获得了由哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局（QMDB）颁发的《Halal Damu》清真产品认证证书。

消息称，哈萨克斯坦副总穆夫提、神学博士叶尔沙特·沃恩哈罗夫当日将《Halal Damu》清真认证证书交付给了中心负责人。

认证证书显示，根据针对药品和膳食补充剂的生产、储存、运输和销售方面的清真要求，经过认证后的QazVac疫苗产品注册编号为000669，生产商编码为CT 96090-5-2021 LLP。

在此前， QMDB Halal认证体系人员（包括伊斯兰教法专家、生物技术专家和医学专家等）对负责生产QazVac疫苗的OtarBioPharm生物制药厂进行了详细调查，参观了技术研究所，详细了解了QazVac疫苗的具体生产流程，以对是否符合认证标准进行评断。实验室负责人科舍梅托夫教授和朱古尼索夫博士参与了对疫苗的认证程序。

《Halal Damu》清真产品认证仍属由负责根据伊斯兰教法和清真标准进行标准化和认证的机构——Halal Damu LLP发布。该机构属于非政府部门，于 2014 年 10 月 8 日成立，隶属于哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局。该机构颁发的清真认证证书具有国际效力。

哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac属于灭活疫苗，其学术名为QazCovid-in，系哈萨克斯坦为应对新冠大流行而研发的5款疫苗之一，由隶属于教育和科学部的生物安全问题研究所研发。

QazVac疫苗目前已在哈萨克斯坦和吉尔吉斯卫生部获得了注册和使用许可。许多海外国家也对该疫苗表达了进口的兴趣。 获得清真产品认证，将为QazVac疫苗在穆斯林占多数的国家打开市场创造更多机会。

相关信息：

哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所成立于上世纪50年代，是前苏联最大的6个病毒研究所之一。目前，该研究所拥有214名学者和工作人员，下设13个从事高危传染病研究工作的实验室。

生物安全研究所从事卫生保健及农业领域生物疫苗、药物的研究，同时也进行生物安全领域的研究和相关工作，并负责开发针对高危传染疾病的测试系统。此外，研究中心还研发对人类、动物和鸟类具有危险和极其危险的病毒性疾病的药物。研究中心在生物安全、生物技术、病毒学、微生物学和免疫学领域有着丰厚的工作经验。

独立至今，哈生物安全研究所下属的各实验室自主研发了67款国产疫苗并投入使用。其中包括：对抗高致病性禽流感的疫苗（全球共7款此类疫苗），针对高致病性猪流感的疫苗（全球共6款此类疫苗），用于农业领域的禽流感疫苗（哈国是全球最先研发出此类疫苗的国家之一），新型抗布鲁氏菌病载体疫苗（居于国际领先地位）。

生物安全科研中心是哈萨克斯坦唯一研发和实验医疗免疫药物，以及在卫生部完成注册进程的国家组织。

哈生物安全问题科研中心作为疫苗生产者被列入了海关联盟的名录，同时也是伊斯兰合作组织成员国疫苗研发团的成员。

【编译：木合塔尔·木拉提】