歌手迪玛希前往突厥斯坦 受州长热情接待

- 你在国际舞台上为祖国赢得了巨大的声誉，今天能在这里见到你我感到非常高兴。你的到访无疑将为本地区的文化发展和旅游业注入强大的动力。目前，我们正大力推动多项文化项目的实施，包括多个国家级和国际级活动，这些活动吸引了大量游客和贵宾的到来。其中之一便是正在举行的“突厥之声（Voice of Turan）”国际哈萨克歌曲比赛，来自近20个国家的艺术家们齐聚于此，共同演绎哈萨克歌曲。特别值得一提的是，在世界各地，许多歌手都对你演唱的歌曲充满了浓厚兴趣，这既是我们的荣耀，也是我们的责任。 - 州长对迪玛希说。

州长还邀请迪玛希作为尊贵嘉宾，出席即将在突厥斯坦举行的国际哈萨克歌曲比赛。

在回应中，迪玛希对突厥斯坦作为精神文化中心的快速发展表示了由衷的惊叹，并对州长的接待表示感谢。

- 突厥斯坦的新面貌和变化让我感到惊讶，一切都非常美好。这是我记事以来第一次来这里，给我留下了深刻的印象。看到这样一个美丽的城市逐渐崛起，我感到非常高兴。突厥斯坦如今已成为突厥世界的旅游之都，享誉全球。最重要的是，我们的国家要保持和平稳定，城市要不断发展，人民的精神与文化视野要持续扩展！ - 迪玛希说。

Фото: Түркістан облысының әкімдігі

值得一提的是，9月13日至14日，迪玛希将在阿斯塔纳举行名为“Stranger”的个人演唱会，。这场演唱会将结合民族音乐与现代音乐技术，带来一场世界级的表演，曲目涵盖了传统和现代风格。此次音乐会作为第五届世界游牧民族运动会文化活动的一部分，由哈萨克斯坦文化与信息部支持，迪玛希创意中心主办。

【编译：达娜】