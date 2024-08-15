歌手迪玛希前往突厥斯坦 受州长热情接待
（哈萨克国际通讯社讯）今日，哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达伊别尔艮抵达突厥斯坦市，受到了突厥斯坦州州长达尔罕·萨特巴勒德的特别接待。萨特巴勒德州长对迪玛希为哈萨克斯坦在世界舞台上赢得荣誉表示高度赞赏，并表达了对其来访的喜悦之情。
- 你在国际舞台上为祖国赢得了巨大的声誉，今天能在这里见到你我感到非常高兴。你的到访无疑将为本地区的文化发展和旅游业注入强大的动力。目前，我们正大力推动多项文化项目的实施，包括多个国家级和国际级活动，这些活动吸引了大量游客和贵宾的到来。其中之一便是正在举行的“突厥之声（Voice of Turan）”国际哈萨克歌曲比赛，来自近20个国家的艺术家们齐聚于此，共同演绎哈萨克歌曲。特别值得一提的是，在世界各地，许多歌手都对你演唱的歌曲充满了浓厚兴趣，这既是我们的荣耀，也是我们的责任。 - 州长对迪玛希说。
州长还邀请迪玛希作为尊贵嘉宾，出席即将在突厥斯坦举行的国际哈萨克歌曲比赛。
在回应中，迪玛希对突厥斯坦作为精神文化中心的快速发展表示了由衷的惊叹，并对州长的接待表示感谢。
- 突厥斯坦的新面貌和变化让我感到惊讶，一切都非常美好。这是我记事以来第一次来这里，给我留下了深刻的印象。看到这样一个美丽的城市逐渐崛起，我感到非常高兴。突厥斯坦如今已成为突厥世界的旅游之都，享誉全球。最重要的是，我们的国家要保持和平稳定，城市要不断发展，人民的精神与文化视野要持续扩展！ - 迪玛希说。
值得一提的是，9月13日至14日，迪玛希将在阿斯塔纳举行名为“Stranger”的个人演唱会，。这场演唱会将结合民族音乐与现代音乐技术，带来一场世界级的表演，曲目涵盖了传统和现代风格。此次音乐会作为第五届世界游牧民族运动会文化活动的一部分，由哈萨克斯坦文化与信息部支持，迪玛希创意中心主办。
【编译：达娜】