    巴甫洛达尔州前11个月吸引投资超1万亿坚戈

    （哈萨克国际通讯社讯）巴甫洛达尔州州长阿塞恩·拜汗诺夫在新闻发布会上表示，2025年前11个月，该州吸引投资超过1万亿坚戈，投资增速位居全国第二。

    инвестиция ва кредитлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    拜汗诺夫州长指出，前11个月地区主要宏观经济指标均呈积极态势，地区生产总值短期指标达105.9%。

    州长特别强调投资活跃度。目前巴甫洛达尔州投资增速全国第二，2025年吸引投资超1万亿坚戈，较上年增长1.5倍。

    “重要的是，80%以上为非国有部门投资，这表明地区投资环境良好。”州长说。

    目前，该州正在实施及规划总投资7.3万亿坚戈的102个投资项目，预计创造超过1.5万个新就业岗位。主要项目分布如下：

    • 工业：31个
    • 农业综合体：48个
    • 旅游业：7个
    • 能源：5个
    • 医疗：2个
    • 运输物流：1个
    • 生态：2个
    • 贸易与服务：6个

    “过去十年，我们观察到地区经济结构逐步多元化。巴甫洛达尔州正从工业原料型地区转型为加工制造业强劲、农业快速增长的地区。”州长总结。

    此前报道，该州计划实施4个外资参与项目，旨在降低对原料部门的依赖。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

