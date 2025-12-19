13:11, 19 12月 2025 | GMT +5
巴甫洛达尔州前11个月吸引投资超1万亿坚戈
（哈萨克国际通讯社讯）巴甫洛达尔州州长阿塞恩·拜汗诺夫在新闻发布会上表示，2025年前11个月，该州吸引投资超过1万亿坚戈，投资增速位居全国第二。
拜汗诺夫州长指出，前11个月地区主要宏观经济指标均呈积极态势，地区生产总值短期指标达105.9%。
州长特别强调投资活跃度。目前巴甫洛达尔州投资增速全国第二，2025年吸引投资超1万亿坚戈，较上年增长1.5倍。
“重要的是，80%以上为非国有部门投资，这表明地区投资环境良好。”州长说。
目前，该州正在实施及规划总投资7.3万亿坚戈的102个投资项目，预计创造超过1.5万个新就业岗位。主要项目分布如下：
- 工业：31个
- 农业综合体：48个
- 旅游业：7个
- 能源：5个
- 医疗：2个
- 运输物流：1个
- 生态：2个
- 贸易与服务：6个
“过去十年，我们观察到地区经济结构逐步多元化。巴甫洛达尔州正从工业原料型地区转型为加工制造业强劲、农业快速增长的地区。”州长总结。
此前报道，该州计划实施4个外资参与项目，旨在降低对原料部门的依赖。
【编译：木合塔尔·木拉提】