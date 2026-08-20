哈萨克斯坦贸易领域投资前7个月增长22.3%

多个地区均呈现积极增长态势。其中，北哈州、卡拉干达州、奇姆肯特市、库斯塔奈州、阿拜州、曼格斯套州以及阿拉木图市的投资增速较为明显。

阿拉木图市依然是全国投资活跃度较高的主要中心之一。今年前7个月，该市吸引投资2043亿坚戈。与此同时，突厥斯坦州投资规模也较为可观，达到887亿坚戈。

贸易和一体化部表示，从投资按经济活动类型划分的结构来看，批发和零售贸易占据最大比重，投资额达2466亿坚戈。此外，金融和保险活动、房地产租赁及管理，以及建筑物维护和区域美化等相关领域也获得了较大规模的投资。

投资持续增长表明，市场商业活跃度正在提升，贸易领域的投资基础也在不断扩大。新增投资主要用于发展贸易基础设施、拓展现代商贸业态，并为企业和创业者创造更多发展机会。

目前，贸易和一体化部正与各州及直辖市地方政府密切协作，继续推进招商引资、项目全流程服务以及现代贸易基础设施建设等工作，为贸易领域发展营造更加有利的营商环境。

据此前报道，哈萨克斯坦政府已批准2026—2030年“煤炭发电发展”国家项目。该项目为期五年，计划通过多元化融资机制吸引至少7.5万亿坚戈的非财政预算投资。