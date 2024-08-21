加沙停火谈判前景不明 以军发现6名人质遗体

据《以色列时报》报道，内塔尼亚胡20日表示，他“不确定是否会达成协议”，但任何达成的协议都将“维护以色列的利益”，并且以色列在任何情况下都不会离开“费城走廊”和“内扎里姆走廊”。

内塔尼亚胡在会见强硬派人质家属团体时作出上述表述。该团体成员要求通过军事压力，而非与哈马斯达成协议来释放其家属。

“费城走廊”位于加沙地带与埃及交界处，内塔尼亚胡坚持在此驻军，以防止哈马斯向加沙走私武器。哈马斯与埃及对此表示反对。由以军修建的“内扎里姆走廊”横穿加沙地带，旨在防止巴勒斯坦人返回加沙北部。

据法新社报道，哈马斯20日发表声明表示，美国总统拜登关于哈马斯“放弃”加沙停火谈判的说法“具有误导性”，没有反映该组织渴望停止冲突的真实立场。该言论为以军继续对手无寸铁的平民犯下更多罪行“开绿灯”。

声明称，美国在上周多哈谈判时提出的过渡性提案推翻了此前达成的协议，并指责美国“默许”以色列设定的新条件，呼吁斡旋方承担起责任，要求以色列接受原先的停火提案。

美国国务卿布林肯20日在访问埃及和卡塔尔后，结束了本轮巴以冲突以来的第九次中东之行。路透社称，布林肯此行并未使以色列与哈马斯达成协议。

据美国国务院消息，布林肯在会见埃及总统塞西时强调，要在这一关键时刻继续合作以防止地区局势升级。埃及总统府在会后发表声明称，结束持续战事、诉诸理性与智慧、坚持和平外交的时刻已经到来。

综合《以色列时报》、英国广播公司消息，布林肯在离开多哈前向媒体表示，需要在未来几天内达成停火协议，美国、埃及和卡塔尔将尽一切努力让哈马斯接受美国提出的过渡性提案。

布林肯表示，美国反对以军留在“费城走廊”和“内扎里姆走廊”。他说，美国不接受以色列对加沙地带的任何长期占领。过渡性提案对以军从加沙撤军的时间表和地点“非常明确”，以色列已表示同意。

以色列国防军20日发表声明称，在加沙地带南部的行动中发现6名人质的遗体。声明确认6名人质身份，但未具体说明其死亡时间和原因。

美联社称，据信，哈马斯仍在加沙地带扣押着约110名人质。以色列当局估计其中约三分之一已经死亡。

据半岛电视台报道，以军20日空袭加沙城西部一所收容流离失所者的学校，造成至少12名巴勒斯坦人死亡。以军方称，哈马斯利用该学校策划并发动袭击。