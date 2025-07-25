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    14:13, 25 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦前五个月出口额有所下降 能源与金属产品需求趋缓

    哈萨克国际通讯社讯）据统计分析网站finprom.kz提供的数据显示，2025年前五个月，哈萨克斯坦出口总额为298亿美元，同比下降9.2%（2024年同期为328亿美元）。其中，主要下滑来源于燃料和能源类产品，尤其是石油和天然气出口减少，带来约24亿美元的收入损失。

    进出口
    Фото: Kazinform

    在1月至5月期间，哈萨克斯坦出口石油2910万吨，同比下降6.6%（2024年同期为3120万吨）；石油销售收入也下滑13.9%，减少26亿美元，仅达169亿美元。

    除能源产品外，冶金类产品出口也普遍下滑：

    • 精炼铜出口量下降 20.6%；

    • 铜矿及其精矿下降 26.8%；

    • 铁矿石下降 16.4%；

    • 铝下降 10.4%；

    • 铀出口减少 24.2%。

    不过，也有部分商品出口呈现增长趋势，包括：

    • 铁合金增长 8.1%；

    • 小麦和混合麦（meslin）增长 58.3%；

    • 钢铁板材增长 13.1%；

    • 此外，哈萨克斯坦向中国出口的核电反应堆用燃料组件（热释放组件）数量翻了一番，这些产品由东哈州乌斯卡曼的哈中合资企业生产，属高技术核能出口项目。

    尽管出口品类多元，主要贸易伙伴结构未发生明显变化。意大利继续稳居哈萨克斯坦最大出口市场，金额为69亿美元（同比下降11%），其次为中国（52亿美元）和俄罗斯（29亿美元）。

    受出口额下滑影响，哈萨克斯坦整体外贸形势承压。2025年前五个月的外贸总额为535亿美元，同比减少4.5%；其中，进口总额同比增长2.2%。

    【编译：达娜】

     

     

     

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 进出口
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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