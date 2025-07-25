哈萨克斯坦前五个月出口额有所下降 能源与金属产品需求趋缓

在1月至5月期间，哈萨克斯坦出口石油2910万吨，同比下降6.6%（2024年同期为3120万吨）；石油销售收入也下滑13.9%，减少26亿美元，仅达169亿美元。

除能源产品外，冶金类产品出口也普遍下滑：

精炼铜出口量下降 20.6%；

铜矿及其精矿下降 26.8%；

铁矿石下降 16.4%；

铝下降 10.4%；

铀出口减少 24.2%。

不过，也有部分商品出口呈现增长趋势，包括：

铁合金增长 8.1%；

小麦和混合麦（meslin）增长 58.3%；

钢铁板材增长 13.1%；

此外，哈萨克斯坦向中国出口的核电反应堆用燃料组件（热释放组件）数量翻了一番，这些产品由东哈州乌斯卡曼的哈中合资企业生产，属高技术核能出口项目。

尽管出口品类多元，主要贸易伙伴结构未发生明显变化。意大利继续稳居哈萨克斯坦最大出口市场，金额为69亿美元（同比下降11%），其次为中国（52亿美元）和俄罗斯（29亿美元）。

受出口额下滑影响，哈萨克斯坦整体外贸形势承压。2025年前五个月的外贸总额为535亿美元，同比减少4.5%；其中，进口总额同比增长2.2%。

【编译：达娜】