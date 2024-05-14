“前经济部长杀妻案”尘埃落定：该案对哈国社会产生了哪些影响？

在判决结果出炉后，坊间出现了对“被判刑者是否有可能提前出狱”的讨论。针对这一讨论，以及此次案件对哈国社会的影响等问题，哈萨克国际通讯社记者采访了哈萨克斯坦参议院议员阿曼凯德·托列米索夫。

史上首次全网直播的庭审

“前经济部长杀妻案”是哈萨克斯坦历史上首次将庭审全程通过互联网进行对外公开直播的案件。参议院议员指出，这不仅吸引了全国公众的关注，也引发了法律界人士的讨论，并且多数法学界人士对此持以肯定态度。专家们认为，公开进行的庭审有助于提高国民的法律意识。

- 有陪审团共同参与的庭审，对于社会产生了非常好的影响，极大的提升了公众对司法机构的信任度。未经任何剪辑的直播，在人民的面前公开进行。这很大程度上提升了公众的法律意识和思维。在法律界人士当中，对此次案件审理过程，以及对外直播产生的影响，都是持肯定态度的。这是哈萨克斯坦独立以来首次进行公开直播的庭审。在本案中，受害方、律师和检察官都能充分的依据法律采取了行动。- 参议员说。

关于哈萨克斯坦的陪审团制度

参议员依据自身的法学经验，专门谈到了本案中起到重要作用的陪审团制度。

据阿曼凯德·托列米索夫介绍，哈萨克斯坦司法系统中引入陪审团制度已有17年的历史，且至今为止，关于陪审团的规则经历了多次的变更。

在最初阶段，只有涉及死刑和终身监禁的极端重罪案件才会设置陪审团，后来中等罪行的案件也开始采用陪审团制度。

- 陪审团制度最早是在2007年开始被引入的，并很快显示出了有效性。在一开始，陪审团只涉及那些需要判处死刑或者无期徒刑的严重罪行案件。后来在2010年开始，次一级的重罪案件的审理也开始设置陪审团......到了2019年，法律规则再一次修订，陪审团可参与的庭审类型包括了严重罪行、重罪以及中等罪行等的案件。- 阿曼凯德·托列米索夫说。

为什么不是终身监禁

坊间舆论认为，按照刑法的相关条款，“前经济部长杀妻案”当中，被告人毕申姆巴耶夫所犯下的罪行，陪审团是可以判处其终身监禁的。

对此，参议员指出，陪审团的裁决是独立且不受外界干扰的。正因如此，其判决也是完全根据法律为准绳，审慎做出的。

阿曼凯德·托列米索夫还指出，24年有期徒刑的判决对于被告而言，已经与无期徒刑无异了。

- 毕申姆巴耶夫现在是44岁，24年以后，他将是68岁。这意味着他要度过与终身监禁没有什么差异的铁窗生涯。我对陪审团的裁决是支持的。虽然公众期待一个无期徒刑的判决，但显然陪审团成员们是根据法律，而不是民意做出的决定。- 参议员阿曼凯德·托列米索夫说。

毕申姆巴耶夫是否有机会提前出狱？

参议院议员认为，毕申姆巴耶夫提前出狱的可能性很低。现行法律中确实对某些特殊情况下可以提前释放犯人做出了规定，但首先这需要犯人提出申请，并通过复杂的程序才能最终获得批准。而且，犯人必须在服满三分之二的刑期之后，才会被允许提出假释申请。

- 毕申姆巴耶夫当然有权提出假释申请，但在此之前，他需要首先服满自身刑期的三分之二，也就是16年以后，才可以。而且其申请还需要得到法院的复核。即便如此，在他提出申请之前，这些法律条款也可能将被修改撤销。这是因为，哈萨克斯坦的法律正在不断被补充完善，变得更加的严格。甚至，届时关于此类案件的假释许可都有可能不再被允许。- 阿曼凯德·托列米索夫说。

关于“前经济部长杀妻案”的背景介绍

2023年11月9日，警方接到报警称在首都某餐厅内发生凶案，导致一名女性死亡。警方抵达现场后逮捕了嫌疑人并进行后续调查。10日，内务部副部长证实嫌疑人为哈萨克斯坦前经济部部长库万德科•毕申姆巴耶夫（2016年任职），死者则是其妻子萨勒塔纳特·努科诺娃。

这起在首都发生的谋杀案得到了托卡耶夫总统的高度关注，总统要求内务部负责人采取措施亲自督办，其后又连续同多位执法机关负责人会晤和磋商，强调了遵守法律、提高公民法治意识和法律文化水平的重要性。

- 法律面前人人平等。只有全体公民团结一致拥护法治，社会才能树立公平正义。一个公正的哈萨克斯坦必须是一个法治的哈萨克斯坦。- 托卡耶夫总统强调指出。

随着案件调查的启动，越来越多的信息开始被公布出来。公开发布的信息显示，毕申姆巴耶夫在案发当天对妻子努科诺娃进行了残酷的殴打。

这起案件很快收到了哈萨克斯坦全社会的广泛关注，并引发了一系列关于法律的公正公平，以及加强预防和制止家庭暴力犯罪的社会讨论。

在政府和议会的一些会议上，议员和相关部委领导就女性权利保障问题进行了讨论。与会人员提议将反复伤害女性身体健康，特别是多次实施家庭暴力的行为定性为刑事犯罪。

2014年4月15日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫签署了《关于就保障女性权利和儿童安全问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案和《在哈萨克斯坦共和国行政违法法典中增加和修订部分涉及保障女性权利和儿童安全问题的内容》法案。

这两部法案均旨在通过对侵犯妇女儿童安全和权利的行为采取更加严格的法律限制，进一步完善哈萨克斯坦有关家庭政策的法律、社会和制度基础，加强对妇女权利和儿童安全的保护。

【编译：木合塔尔·木拉提】