提前两年完工 “多斯特克-莫因特”铁路复线强化哈萨克斯坦的中欧运输枢纽地位

鲁斯兰·杰勒德拜指出：“今天，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正式启动了‘多斯特克-莫因特’铁路第二线路。他在仪式上致辞时，将这一线路的开通称为历史性事件。这一战略项目的成功实施将为国家经济注入强劲动力，进一步巩固哈萨克斯坦作为欧亚大陆重要交通-过境枢纽的地位。”

新线路将显著提升哈萨克斯坦在中国与欧洲之间的铁路货运能力。出口商品的运输时间将大幅缩短，通过“多斯特克-阿拉山口”边境口岸的货运量预计增长五倍。每日通过该线路的列车对数将从12对增至60对，集装箱货运速度将提升至每天1500公里。

鲁斯兰·杰勒德拜强调，该项目是形成跨哈萨克斯坦铁路走廊的起点，将显著增强国家的过境运输潜力。此外，项目对经济还产生了额外的乘数效应。建设期间，从国内工厂采购了超过11.3万吨钢轨和160万个钢筋混凝土轨枕，国产化率达到85%。项目共动用1500多台专用施工设备，3000名工人参与，吸引了7000名中小企业代表投入其中。

得益于科学的规划和建设者的不懈努力，铁路线路比原计划提前两年完工。

鲁斯兰·杰勒德拜表示：“总统关于扩大过境潜力的指示正在持续落实。目前，多个铁路干线的建设与现代化改造工作正在推进，包括巴克特-阿亚古兹、莫因特-克孜勒扎尔、阿勒滕科尔-杰特艮等项目。此外，全国范围内近3000公里的铁路正在修缮。”

根据此前，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已正式宣布启动“多斯特克-莫因特”铁路复线。

【编译：木合塔尔·木拉提】