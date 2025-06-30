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    13:45, 30 六月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦显著提升产前诊断能力 74%胎儿先天性心脏缺陷可在出生前识别

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦卫生部消息，得益于产前诊断体系的全面升级，目前全国已有 74% 的胎儿先天性心脏缺陷能够在分娩前被及时发现。

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    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    这一突破使新生儿可在生命最初几天内接受外科干预，从而大幅提升存活率和今后成长质量。

    改进产前诊断工作的成果，得益于大学医疗中心（University Medical Center/UMC）基金旗下国家胎儿监护中心与心脏中心之间的高效协作。为提升产前诊断水平，国家更新了相关诊疗标准，还组织培训了来自全国各地的医生。同时，邀请来自俄罗斯和欧洲的国际专家参与指导，并引入了更为全面细致的胎儿心脏超声检查技术。

    自2024年起，覆盖全国 20 个地区的胎儿超声心动图协作网络已启动，在UMC平台上举办的“五期胎儿超声心动图研修班”进一步夯实了基层诊疗能力。

    今年6月中旬，第二届国际产前诊断大会在阿斯塔纳举行，会议期间通过了多项推动产前医学持续完善的重要决议。

    - 携手各方，我们正朝着在“第一声心跳之前”守护每一个孩子的目标不断迈进。 - 卫生部强调。

    【编译：达娜】

    标签:
    统计 医疗卫生 哈萨克
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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