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    18:23, 10 四月 2024 | GMT +6

    南非前总统祖马获准参加今年全国大选 政治生涯重启

    南非前总统祖马获准参加今年全国大选 政治生涯重启
    Фото: 澎湃新闻

    哈萨克国际通讯社讯）据中新网报道，当地时间4月9日下午，南非选举法庭作出裁决，该国前总统雅各布·祖马获得了作为新成立的政党“民族之矛”的候选人参加今年全国大选的资格。

    这一决定相当于推翻了南非独立选举委员会(IEC)对于祖马参与大选的不利裁决。此前，南非独立选举委员会裁定，祖马在2021年被以“藐视法庭”罪名判处有期徒刑15个月，这一犯罪记录导致这位南非前总统被禁止参与今年大选。

    在南非独立选举委员会驳回其申诉后，祖马遂向南非选举法庭提起上诉。最终，经过数日的“激战”，南非选举法庭最终裁定，撤销南非独立选举委员会的决定，并支持祖马继续作为“民族之矛”党的候选人，参与今年大选。

    现年81岁的祖马是南非自种族隔离制度结束以来的第四任总统，他于2009年5月至2018年2月期间任职。因其任内南非政府腐败横行，祖马于2018年2月被迫辞职。2021年6月29日，祖马因“藐视法庭”罪名被判处有期徒刑15个月，这一判决随即引发其支持者不满并发起抗议，最终演变成全国范围大规模骚乱。

    去年12月，祖马宣布他将代表新成立的“民族之矛”党参加南非大选，以重启他的政治生涯。

    标签:
    选举 国际 非洲
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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