哈萨克斯坦目前哪些行业最好找工作？

根据8月9日劳动部门公布的电子劳务市场最新数据，7月，招聘和求职活动显著增长。

招聘岗位和简历投递增加

与今年6月相比，电子劳务市场发布的招聘岗位数量增加11%，共新增 10000个工作机会。同时，实际简历数量增加49%，新增求职者4.36万人。对中级技能工人的需求增长尤为明显，这可能表明对这一领域专家的需求在不断增长。

用工需求增加的主要领域

教育、医疗卫生保健和其他服务领域的企业最为活跃。这些行业的招聘岗位超过总量的一半，发布了5.19万个招聘岗位。对中级技能工人的需求增长尤为强劲——增幅达14%，招聘岗位6100个。

各地用工趋势

各地企业招聘活跃程度也有所差异。部分地区的招聘岗位数量有所减少，例如，江布尔州的用工需求下降43%（290个招聘岗位），阿拉木图州下降27%（1600个招聘岗位），曼格斯套州下降1%（20个招聘岗位），奇姆肯特市下降9%（331个招聘岗位）。

而用工需求增长最快的是卡拉干达州（增长19%，1900个招聘岗位）、阿拉木图市（增长15%，1500个招聘岗位）和巴甫洛达尔州（增长14%，1400个招聘岗位）。

用工需求最高的职业

数据显示，7月以来用工需求量最大的行业依次是：

汽车司机：2000个招聘岗位，2300份简历；

教育工作者：1900个招聘岗位，2100份简历；

护士：1600个招聘岗位，2000份简历。

此外，裁缝（600个招聘岗位）、数学教师（320个）和教育助理（300 个）的用工需求也大幅增加。

薪酬最高的职业

在薪酬方面，7月统计数据中，薪酬最高的是首席建筑师——平均每月73.1万坚戈。排在第二位的是首席农艺师，月薪约为57.6万坚戈，紧随其后的是精算师，月薪为53.2万坚戈。

在求职者中，期望薪资最高的是船长（平均170万坚戈）、核磁共振成像医生（约100万坚戈）和企业IT部门负责人（约99.2万坚戈）。

【编译：木合塔尔·木拉提】