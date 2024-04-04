截至目前已有44名外籍同胞领取“先祖之路”卡

据副总理介绍，根据国家元首的指示，哈萨克斯坦去年启动了名为《先祖之路卡》的项目。《先祖之路》卡，是哈萨克斯坦政府专门为便利外籍哈萨克族裔人士在哈萨克斯坦境内从事商业活动，或作为紧缺专业人才进行就业而提供的一种官方文件。

设立《先祖之路（Ата жолы）》卡的主要目的，是加强世界各地哈萨克族裔人士与历史祖国之间的联系，延续民族文化，吸引海外哈萨克族裔专业人士和成功的企业家在哈萨克斯坦发挥自身的潜力。该卡奖授予持有外国国籍的哈萨克族裔，无需其变更国籍身份。

该身份文件允许持有者在保持其原有国籍的同时，在哈萨克斯坦境内合法的居住10年。

根据副总理塔玛拉·杜伊谢诺娃的介绍，截至目前，共有44名外籍哈萨克族裔（包括其家人在内则总数为110人）申请并获得了《先祖之路卡》。其中，23人（包括其家人在内为48人），属于紧缺专业人才；21人（包括其家人在内为62人）属于投资移民。

副总理强调指出，以紧缺专业人才身份获得《先祖之路卡》的23人当中，包括物理工程师、数学工程师、天然气和石油管道的设计和操作、计算机软件和计算、化学技术、水下工程、应用数学、飞机制造、公司法专家，以及颌面外科、儿科等领域的专家。而21名根据投资移民身份获得《先祖之路卡》的申请人中，则包括了农业和土地保护、物理和信息学、农业机械化专家、医疗行业的投资者，以及在国外经营业务的企业家等。

- 此外，还开发了“migration.enbek.kz”门户网站，为外国公民提供有关移民领域国家服务的完整而详细的信息。其中正在设置一个全新的模块，方便具有专业技能的人士快速获取相关的信息以及完成需要的申请。- 塔玛拉·杜伊谢诺娃说。

关于外籍哈萨克族同胞申请“先祖之路卡”的渠道等，可以阅读文章：外籍哈萨克族裔如何申领《先祖之路》卡进行了解。

【编译：木合塔尔·木拉提】