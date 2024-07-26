前五月哈国对外贸易额超550亿美元 中俄欧是主要贸易伙伴

据哈萨克斯坦政府官网消息，今年前五个月哈国对外贸易额超过了550亿美元，主要的贸易伙伴是中国、俄罗斯和欧盟。

2024年1~5月哈萨克斯坦出口额增长了1.8%，达325亿美元。非资源产品和服务出口额达到了130亿美元，其中105亿是将成品出口至国外。

出口增长受到国际市场对有色金属和葵花籽油的高需求影响。近年来，哈萨克斯坦服务业出口也呈现出积极的增长势头。

哈萨克斯坦政府积极致力于为新销售市场的出现创造有利条件，加强与国内制造商的合作，扩大出口市场，同时考虑到运输走廊的发展，特别注重与中国的合作。

根据今年五个月的结果，中国在哈萨克斯坦对外贸易中的份额达到20%，双边贸易额达114亿美元，同比增长6.6%。2024年1月至5月哈萨克斯坦对华出口增长19.1%，达57亿美元。哈萨克斯坦政府计划的中期任务是将对华成品出口增加2.5倍，供应规模增加到120亿美元。

哈萨克斯坦与中国各个省份之间的区域合作也在蓬勃发展当中。

与去年同期相比，哈萨克斯坦与中国新疆维吾尔自治区的贸易额增加了50%，其中出口额增长来了35.3%。哈萨克斯坦向四川省的出口增江了30%，向江苏省的哈萨克斯坦产品出口增加了10倍。

通过对生产活动的刺激政策和引进新技术的全面支持措施，哈萨克斯坦生产商得以进入新市场。例如，去年12月与伊朗伊斯兰共和国签署的货物自由贸易区协定、与新加坡签署的服务贸易协定均在上半年获得批准。与印度尼西亚和蒙古的谈判已接近完成，与阿联酋关于缔结货物和服务自由贸易协定的谈判也已接近完成。哈萨克斯坦向这些市场出口商品的总潜力超过19亿美元。

此类协议为哈萨克斯坦供应商开放国际市场准入，促进哈萨克斯坦资本创建企业，为贸易和投资保护提供可预测的条件。

根据国家元首的指示，在哈萨克斯坦出口保险公司（KazakhExport）的基础上成立了出口促进机构，并于2024年1月23日通过了《出口信贷机构法》，旨在实施广泛的保险和金融支持措施。仅上半年，出口信贷机构就为30家出口商提供了支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】