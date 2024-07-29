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    09:13, 29 七月份 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦目前在巴黎奥运会获得了1金2铜

    Медаллар
    Фото: Paris 2024 Olympics

    哈萨克国际通讯社讯）截至7月28日，哈萨克斯坦在法国巴黎举行的第三十三届夏季奥运会上共获得了1金2铜共3枚奖牌，暂居奖牌榜第8位。

    本届奥运会哈萨克斯坦代表团赢得的首枚奖牌，来自射击项目：在27日的10米气步枪混合双人比赛中，哈萨克斯坦运动员伊斯兰·萨特巴耶夫和亚历山德拉·李击败德国选手，最终获得铜牌。

    同一天，哈萨克斯坦柔道运动员耶勒多斯·斯梅托夫在男子60公斤级决赛中，以1:0的比分战胜法国选手卢卡·姆凯德泽，获得冠军。这是哈萨克斯坦代表团在本届奥运会上获得的首枚金牌，也是哈萨克斯坦奥运史上在柔道项目中获得的首枚金牌。

    而在28日举行的柔道男子66公斤级铜牌战中，哈萨克斯坦柔道运动员胡苏曼·赫尔克兹巴耶夫战胜塞尔维亚选手，赢得了一枚铜牌，这是哈萨克斯坦代表团在本届奥运会上获得的第三枚奖牌。

    目前，哈萨克斯坦以1金2铜共3枚奖牌的成绩，位居奖牌榜第8位。

    日本代表团以4金2银1铜共7枚奖牌，居于奖牌榜首位。

    澳大利亚以4金2银共6枚奖牌，位居第二位。美国队则以3金6银3铜12枚奖牌，居于第三位。

    东道主法国队截至目前共获得了3金3银2铜共8枚奖牌，位居第四。

    奖牌榜情况如图：

    奥运奖牌榜
    Фото: olympics.com

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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