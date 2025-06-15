习近平访哈前瞻：共绘中哈友谊与“一带一路”新篇章

这一访问不仅标志着中哈全面战略伙伴关系的进一步深化，也是中国与中亚国家在区域合作框架下共谋发展的又一重要里程碑。

作为“中国—中亚”峰会机制的延续，此次峰会将承接2023年5月在西安举办的首届峰会的成果，持续推动区域互联互通、经济合作与人文交流。

西安峰会：开启“中国—中亚”合作新篇章

2023年5月18日至19日，首届“中国—中亚”峰会在中国西安成功举行，习近平主席主持峰会，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫等五位中亚国家领导人齐聚一堂。

峰会达成54项重要合作共识，签署了包括《西安宣言》在内的九份多边合作文件，正式建立“中国—中亚”峰会机制，确定每两年轮流举办，下一届由哈萨克斯坦于2025年主办。

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峰会期间，中方宣布向中亚国家提供260亿元人民币的融资支持和无偿援助，涵盖贸易便利化、投资协定升级及中亚天然气管道建设等项目。

此外，双方还启动了跨里海国际运输走廊（即“中间走廊”）的合作，强调通过数字化解决方案和基础设施现代化提升运输能力。

这些成果为中哈及中亚地区的互联互通和共同繁荣奠定了坚实基础。

中国领导人的成长之路

习近平1953年出生于北京，祖籍陕西富平，成长于一个革命家庭。在中国特殊的历史时期，他曾经历“上山下乡”的岁月，17岁时主动申请到陕北延安的一个小村庄插队，度过了七年的知青生活。正是在这段艰苦的时光里，他深入了解民情，磨炼了意志，结下了与黄土地深厚的情感。

1975年，习近平考入清华大学，主修化工，后来还在职攻读法学博士学位。他的政治生涯始于基层，历经河北、福建、浙江、上海等地的长期锻炼，从农村大队书记一步步走上更高的岗位。在每一个地方任职期间，他都注重实干与调研，留下了“接地气”的执政印象。

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2012年，习近平当选为中国共产党中央总书记，随后担任国家主席。在他的领导下，中国提出包括“一带一路”在内的一系列国家发展战略，倡导构建人类命运共同体，推动全球合作共赢。习近平常说：“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”这种朴实的情怀，也贯穿在他与各国领导人交往中，建立起以信任与尊重为基础的国际关系。

与哈萨克斯坦的关系，对于习近平来说具有特殊意义。从“一带一路”倡议的起点到每一次重要访问，中哈合作见证了他个人外交理念的深入实践，也体现了他对邻国睦邻友好、互利共赢的重视。

习近平与哈萨克斯坦：“一带一路”的起点

习近平主席与哈萨克斯坦的渊源深厚，尤其体现在“一带一路”倡议的提出上。

2013年9月，习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，首次提出共建“丝绸之路经济带”的倡议，这一倡议随后与“21世纪海上丝绸之路”共同构成“一带一路”倡议，成为全球最大规模的基础设施和经济发展战略。

哈萨克斯坦作为倡议的发源地，迅速响应并积极参与，成为最早支持“一带一路”的国家之一。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫多次强调“一带一路”的重要性，并将其与本国“光明之路”计划和“中间走廊”战略对接。

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跨里海国际运输走廊（即“中间走廊”）从中国出发，经哈萨克斯坦、土库曼斯坦，穿越里海，途经阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其，最终抵达欧洲。

托卡耶夫在西安峰会上指出，哈萨克斯坦致力于通过数字化和基础设施升级系统性提升该线路的运输能力，并呼吁中国作为主要货运方加强合作，确保线路高效运行。

2023年，中哈货运量已达2300万吨，显示出“中间走廊”在连接欧亚大陆中的巨大潜力。

哈萨克斯坦的积极支持不仅体现在政策对接上，还体现在具体项目中。例如，中哈连云港物流中心、霍尔果斯干港以及“西欧-西中国”高速公路等项目的实施，显著提升了两国间的贸易效率。

托卡耶夫在2023年西安峰会期间见证了哈萨克斯坦在西安干港物流中心的建设启动仪式，进一步深化了中哈在“一带一路”框架下的合作。

2024年对哈萨克斯坦的访问：巩固战略伙伴关系的关键一步

2024年7月2日至4日，习近平主席应托卡耶夫总统邀请，对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席在阿斯塔纳举行的上海合作组织第24次国家元首理事会会议。哈方给予习近平主席高规格接待，托卡耶夫总统亲自到机场迎接，空军战机护航，欢迎仪式隆重，哈萨克斯坦儿童用中文演唱《祖国颂》，场面温馨感人。

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访问期间，两国元首签署《中哈联合声明》，见证了经贸、互联互通、航空航天、教育等领域多项合作文件的签署。双方同意推动双边贸易额翻倍，深化油气、新能源及数字经济合作，确保中哈原油管道和中国-中亚天然气管道稳定运行。此外，两国启动中哈文化中心互设及北京语言大学哈萨克斯坦分校揭幕，宣布2024年为“哈萨克斯坦在中国旅游年”，并签署互免签证协议，促进人文交流。双方还通过视频连线出席中欧跨里海快线开通仪式，进一步提升“中间走廊”运输能力。

此次访问巩固了中哈永久全面战略伙伴关系，为“一带一路”倡议与“光明之路”计划的对接注入新动力。托卡耶夫称习近平主席的访问具有历史意义，强调两国合作已成为国家间关系的典范。

习近平与托卡耶夫：领导人友谊的温馨篇章

习近平与托卡耶夫之间的互动展现了深厚的个人友谊和高度的战略互信。两国自1992年建交以来，关系稳步提升，2019年托卡耶夫访华期间，双方宣布建立永久全面战略伙伴关系。2022年，托卡耶夫授予习近平哈萨克斯坦最高荣誉“金鹰勋章”，称其为“真正的伟大领袖”，高度评价习近平在巩固两国友谊中的历史性作用。

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2023年5月，托卡耶夫在西安参加首届“中国—中亚”峰会期间，正值其70岁生日。

习近平在故乡陕西西安为托卡耶夫举办了温馨的生日庆祝活动，亲自致以祝福，并表示：

- 今天是您70岁生日，再次祝您生日快乐。在这个特殊日子里，您来华进行国事访问，彰显了两国关系的高水平，也再次印证了您同中国的不解之缘。

这一暖心互动不仅彰显了两国领导人的个人友谊，也成为中哈关系史上的一段佳话。

2024年7月，习近平再次访问哈萨克斯坦，出席上海合作组织峰会并进行国事访问。双方在阿斯塔纳签署联合声明，确定了双边贸易倍增目标，深化了在经济、能源、数字经济等领域的合作。

期间，习近平与托卡耶夫共同出席了中哈文化中心互设及北京语言大学哈萨克斯坦分校的揭幕仪式，象征着两国人文交流的进一步加强。

习近平特别提到，一群哈萨克斯坦青少年用流利的中文演唱《祖国颂》，让他深受感动，强调青年是中哈友谊代代相传的希望。

展望未来：中哈关系再上新台阶

习近平主席2025年6月对哈萨克斯坦的访问将为中哈关系注入新的活力。作为“中国—中亚”峰会的主办国，哈萨克斯坦将在阿斯塔纳展示其在区域合作中的重要角色。

双方还将推动文化、教育和旅游领域的交流，2025年中国旅游年在哈萨克斯坦的举办以及第二所鲁班工坊的设立，将为两国人民尤其是年轻一代的相互理解搭建更多桥梁。

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中哈关系的持续升温，不仅源于两国领导人的战略远见和深厚友谊，更植根于双方对共同发展、互利共赢的坚定承诺。

正如习近平在2013年纳扎尔巴耶夫大学演讲中所说，古老的丝绸之路为人类进步增添了辉煌篇章。如今，中哈合作在“一带一路”倡议的引领下，正如“金鹰”般展翅高飞，朝着更加光明的未来迈进。习近平此次访问不仅将巩固中哈永久全面战略伙伴关系，还将为区域和平、稳定与繁荣注入新的动力，为构建中哈命运共同体谱写新篇章。

【编译：木合塔尔·木拉提】