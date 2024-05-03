土耳其贸易部：暂停与以色列的所有进出口贸易

土耳其贸易部当天在一份声明中说，由于以色列在加沙地带的行动不断造成人道主义灾难并对当地设施造成破坏，土耳其已于4月9日第一阶段暂停向以色列出口54类商品，而以政府此后并未停止其在加沙地带的行动，导致当地人道主义灾难进一步加剧。

为此，土耳其的第二阶段措施已启动，决定暂停与以色列的所有进出口贸易活动。

声明说，土耳其将严格执行这些新措施，直到以色列政府允许充足的人道主义援助进入加沙地带。

土耳其贸易部还说，土耳其与巴勒斯坦官方正在努力协调，以确保受以色列军事行动影响的巴勒斯坦人民不受该措施影响。

同日，以色列外交部长卡茨指责土耳其阻止以色列从土港口进出口的活动，称这一举措无视国际贸易协议。

卡茨还表示，他已指示官员立即与政府所有相关方接触，以寻找应对方案，重点包括鼓励本国生产和从其他国家进口。

《以色列时报》称，2023年土耳其和以色列的双边贸易额为68亿美元。